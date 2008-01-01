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Новости погоды

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В Приморском крае погода меняется

ИА "Метеоновости" / 10:35 Воскресенье, 21 октября

  На выходных природа продолжала баловать жителей и гостей Приморского края. Чтобы застать золотую осень, многие стремились выехать за город, подышать свежим воздухом, полюбоваться яркими красками леса, либо провести время с пользой и заняться подготовкой огорода к зиме. Погода в крае очень комфортная для всех мероприятий, запланированных на свежем воздухе. Хотя в ночные и утренние часы уже прохладно, до −10 градусов, но днем по-летнему тепло ≈ в субботу до +18 градусов, в воскресенье до +19.

В понедельник, 22 октября подойдут атмосферные фронты приамурского циклона, ожидается небольшой, местами умеренный дождь, ливни, грозы, но еще не холодно, днем 11..16 градусов. В дальнейшем будут дожди, на востоке ливневого характера, тоже с грозами, температура удержится в пределах 12..17 градусов. / meteonovosti.ru /
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