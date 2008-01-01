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ИА "Метеоновости" / 10:23 Воскресенье, 21 октября



Утро воскресного дня встретило москвичей и гостей столицы пасмурным небом, но тихой и относительно не холодной погодой для второй половины октября. На главной метеостанции города - ВДНХ - в 9 часов утра было +7 градусов. Около +6 градусов отметили термометры на метеостанциях ТСХА, в районе МГУ и Тушино. Прохладнее, +5,2 градуса в районе Михайловского. А вот в центре, на Балчуге, столбик термометра преодолел отметку в +7 градусов (+7,5). В основном наблюдался полный штиль. Лишь в отдельных районах города ветер был от юго-юго-восточного до северо-восточного с порывами до 4 м/с. В районе Михайловского, где наблюдалась дымка, видимость ухудшалась до 4 км.



Атмосферное давление снова подросло и составило примерно 755 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха для осеннего утра невысокая, 60-70%.



В 10 часов утра температура воздуха и погода существенно не изменились. В районе ВДНХ термометр показал +7,1 градуса, в районе Новой Москвы, во Внуково +6. Ветер по-прежнему был слабым, видимость хорошая, на преобладающей территории до 10 км. Атмосферное давление и относительная влажность воздуха были в тех же пределах. / meteonovosti.ru /



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