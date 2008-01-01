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Новости погоды
Информация о магнитном поле Земли
ИА "Метеоновости" / 10:14 Воскресенье, 21 октября
По данным ИЗМИРАН, солнечная активность с 10 по 20 октября была низкой. Магнитное поле Земли, в основном, менялось от спокойного до слабо возмущенного. 10 и 13 октября зарегистрированы возмущённые периоды.
По прогнозам ИЗМИРАН, ожидается, что 21-29 октября солнечная активность будет преимущественно низкой, а геомагнитная обстановка - от спокойной до слабо возмущенной. 23-24 октября вероятно небольшое усиление геомагнитной активности. / meteonovosti.ru /
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