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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:25 Воскресенье, 21 октября



Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием гребня антициклона. При переменной облачности существенных осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве 7..9, по области 6..11 градусов. Ветер слабый. Атмосферное давление в середине дня составит 756 мм рт ст., относительная влажность воздуха около 60%.



В Москве и ее окрестностях погода возвращается к более характерным для октября показателям. После продолжительного периода аномального тепла температурный режим приблизится к климатической норме, но при этом став менее комфортным. В воскресенье уже по-осеннему свежо, при этом атмосферное давление продолжит расти. Колебания атмосферного давления на его повышенном фоне негативно отразятся на самочувствии людей, склонных к спазмам сосудов, страдающих гипертонией, стенокардией, нарушениями сердечного ритма. Осенняя прохлада и довольно высокая влажность воздуха могут стать нагрузочными факторами и причиной недомогания у лиц с хроническими суставными недугами, обструктивными болезнями легких (таких как хронический бронхит, бронхиальная астма, пневмония), а также обусловить рост острых простудных заболеваниями.



Снизить негативное влияние погодных факторов помогут подобранные лечащим врачом препараты, поддерживающие сердечную деятельность, нормализующие артериальное давление, улучшающие состояние нервной системы. Благоприятно на организм влияют прогулки на свежем воздухе, все виды дыхательной гимнастики и закаливающие процедуры (если нет противопоказаний). / meteonovosti.ru /



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