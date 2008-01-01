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Всплеск тепла на Европейской России перед похолоданием



ИА "Метеоновости" / 13:44 Суббота, 20 октября



Последний рабочий день на уходящей неделе в очередной раз преподнес россыпь теплых рекордно высоких температур на Европейской России, большая часть которой оказалась в теплом секторе циклона с центром у северного побережья Скандинавии. На северо-западе Русской равнины среднесуточная температура воздуха превысила многолетние значения на 4-6, в центре и Поволжье на 6-8 градусов.



В Смоленске 19 октября было +16.6, что выше предыдущего на градус за 1944 год, в Рославле (Смоленская область) температура повысилась до +18.8, оставив позади 1957 год со значение +17 градусов. Но больше всего рекордов пришлось на Центральный федеральный округ. Возглавляет Москва, где воздух разогрелся до +17 градусов, предыдущий рекорд наблюдался в позапрошлом веке, в 1881 году и составлял +16.2. В Елатьме (Рязанская область) +17.7 против 2012 года со значением +15.6 градуса. В Рязани температура перешагнула отметку +20 и достигла +20.6, что выше прежнего на 4.3 градуса за 1990 год. В Брянске столбик термометра добрался до +20, оставив позади 1957 год с температурой +17 градусов. Очень тепло для этих дней октября, было и в Туле, +21.3, предыдущий составлял +13.9 в 2002 году. В Орле +21.8, что выше предыдущего на 4.6 градуса за 1955 год. В Ельце +22.5, а в 2012 году здесь было +17.6 градусов. В Тамбове +20.2 против 1955 года с температурой +20.1 градуса. В Курске температура повышалась до +20.9 градуса, что выше предыдущего на 4.2 за 1918 год. В Воронеже 19 октября было зафиксировано+19.7, что позволило обогнать 1966 год со значением +18.6 градуса. Обновились инструментальные наблюдения за погодой и в Нижнем Новгороде: +17.1, против предыдущего +15.3 за 1918 год. В Кирове +13.1, что выше предыдущего на 0.4 градуса за 1967 год. / meteonovosti.ru /



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