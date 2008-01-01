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Новости погоды

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В Западной Сибири сыро, ветрено и холодно

ИА "Метеоновости" / 13:17 Суббота, 20 октября

  Циклон, с центром над крайним западом Ханты-Мансийского округа, накануне принес сильные снегопады. В Октябрьском выпало до 12 мм, Игриме до 14 мм, но больше всего досталось Саранпаулю - 18 мм осадков.

В воскресенье большая часть Западной Сибири окажется во власти циклона, центр которого разместится к востоку от Сургута. В Тюменской и Омской областях небольшие, в автономных округах местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, ветер окрепнет в порывах 15-18 м/с. Днем в Омской области от 4 до 9 тепла, на юге Тюменской градуса на прохладнее, в автономных округах до -1..-4 градусов.

В начале будущей недели циклон отправится на северо-восток, открывая дорогу арктическому воздуху. В Омской области и на юге Тюменской днем уже до -1..-2, в среднем течении Оби и на Ямале до 5..6 градусов мороза, порывы ветра местами достигнут 14-18 м/с. Среднесуточная температура воздуха окажется ниже многолетних значений на пару градусов. / meteonovosti.ru /
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