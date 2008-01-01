Новости погоды
Таймыр во власти снегопадов и метелей
ИА "Метеоновости" / 12:59 Суббота, 20 октября
Накануне циклон, расположившийся над Таймыром, отметился сильным снегом, в результате выпало до 7 мм осадков. Циклон приподнимается к северной оконечности полуострова, а вместе с ним и зона ненастной погоды.
|
|
|
|
|Новости могут быть использованы
в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная
ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!
В предстоящие пару дней на север Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края обрушатся снегопады, местами они могут быть и сильные, ветер окрепнет в порывах 15-20 м/с, разыграются метели.
В начале новой недели циклон покинет Таймыр и "зависнет" в районе Новосибирских островов. На полуострове воцарится антициклон. Снег если и будет, то небольшой и местами, сохранится порывистый, 15-18 м/с, ветер, а морозы будут набирать силу. / meteonovosti.ru /