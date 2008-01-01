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ИА "Метеоновости" / 12:46 Суббота, 20 октября



В 12 часов в столице температура повысилась в среднем на 2-3 градуса. На опорной метеостанции города - ВДНХ - зафиксировано +7.7, такая же температура и в районе ТСХА, чуть прохладнее, в районе МГУ и Тушино, на Балчуге столбик термометра приближается к отметке +9 (+8.7) градусов. Ветер северный, слабый, в районе МГУ его порывы достигают 6 м/с, в районе ТСХА 8 м/с.



Атмосферное давление чуть подросло и составляет 752 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха понизилась до 68%. / meteonovosti.ru /



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