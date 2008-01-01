Новости погоды
На Камчатке то солнце, то дождь
ИА "Метеоновости" / 12:39 Суббота, 20 октября
В конце уходящей недели южная половина Камчатки оказалась во власти глубокого циклона, давление в центре менее 995 гПа. Местами отмечались дожди разной интенсивности и продолжительности, но сильные были на юго-востоке (вблизи центра циклона), где и налило до 26 мм, ветер усиливался в порывах на мысе Лопатка и Петропавловск-Камчатский до 21 м/с, а в Семячике он достигал штормовой силы, 24 м/с.
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В воскресенье уйдет на восток, в открытый океан, и распогодится, при переменной облачности осадков почти не будет, днем до +10 градусов. Но уже в начале новой недели очередной циклон принесет новую порцию дождей, в центральной части Камчатки дожди могут быть более продолжительные. / meteonovosti.ru /