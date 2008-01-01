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Новости погоды

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На острове Врангеля рекордно тепло

ИА "Метеоновости" / 12:29 Суббота, 20 октября

  Остров Врангеля находится в суровом, арктическом климатическом поясе и в октябре уже никого не удивишь морозами. Однако и здесь за последние 10 лет (с 2004 по 2013 год) климат начал меняться в сторону потепления: средняя температура октября повысилась на 2-3 градуса. Самый теплый год за этот период оказался 2007, когда средняя температура за октябрь составила -1.4 градуса, а средний максимум -0.4.

В октябре-2018 тоже не раз фиксировались рекордно высокие значения температуры. Вот и минувший день не стал исключением. 19 октября среднесуточная температура воздуха превысила многолетние значения на 2-4 градуса. В результате на острове столбик термометра добрался до отметки +3.5 градуса, тем самым оставив позади 2006 год со значением +2.

В воскресенье на острове Врангеля, в поле повышенного давления, в основном без осадков, днем воздух прогреется до +2..+4 градусов. А значит, велика вероятность новых рекордно высоких значений температуры. / meteonovosti.ru /
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