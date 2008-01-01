Новости погоды
В Москве и области похолодало
ИА "Метеоновости" / 11:28 Суббота, 20 октября
Накануне столичный регион пересек холодный атмосферный фронт, который лишь местами (преимущественно на севере) оставил следы дождя. Ветер местами усиливался до 7 м/с, в районе ТСХА до 8 м/с, в Шереметьево до 11 м/с.
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В ночь на субботу температура понизилась, в районе МКАД 24 км до -0.3 градуса. Отрицательные значения температуры наблюдались минувшей ночью на севере, северо-западе и востоке Подмосковья. В Талдоме воздух остывал до -0.7 градуса, в Волоколамске до -1.1, в Клину до -1.3, в Черустях до -1.4, а в Новом Иерусалиме до -1.5 градуса. / meteonovosti.ru /