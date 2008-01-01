Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Суббота
20 октября 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В Москве и области похолодало

ИА "Метеоновости" / 11:28 Суббота, 20 октября

  Накануне столичный регион пересек холодный атмосферный фронт, который лишь местами (преимущественно на севере) оставил следы дождя. Ветер местами усиливался до 7 м/с, в районе ТСХА до 8 м/с, в Шереметьево до 11 м/с.

В ночь на субботу температура понизилась, в районе МКАД 24 км до -0.3 градуса. Отрицательные значения температуры наблюдались минувшей ночью на севере, северо-западе и востоке Подмосковья. В Талдоме воздух остывал до -0.7 градуса, в Волоколамске до -1.1, в Клину до -1.3, в Черустях до -1.4, а в Новом Иерусалиме до -1.5 градуса. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+8
Вс.
21 окт.
+9
Пн.
22 окт.
+9
Вт.
23 окт.
+7
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+39
Агадес		 -20
Зырянка

некомфортное место: Вестманаэйджар
комфортное место: Барейли

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100