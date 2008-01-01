

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Следствие потепления климата



ИА "Метеоновости" / 10:21 Суббота, 20 октября



Ученые зарегистрировали повторное появление региона аномально теплой воды в северо-восточной части Тихого океана, названный Блобом (англ. The Blob), причиной которого является глобальное потепление.



По мнению исследователей, это может привести к появлению экстремальных погодных условий на Аляске и в других регионах США. Впервые Блоб был зарегистрирован в 2013 году. Аномальная зона продолжала расширяться в 2014-2015 годах, что специалисты связывали с продолжительными засухами в Калифорнии и рекордно высокой температурой воздуха в Сиэтле в 2015 году. Блоб поддерживает высокое давление над западным побережьем США, а также способствует штормовым и холодным погодным условиям над восточным побережьем и югом страны.



По словам ученых, причиной появления аномально теплой зоны в океане является необычно высокая для осенних месяцев температура воздуха над Аляской.



Блоб продолжит свое существование по крайней мере до конца октября, после чего начнет ослабевать. Однако наступление осенней погоды замедлилось на четыре недели для южной и юго-восточной части Аляски, где в это время года обычно идут дожди. В Анкоридже до сих пор нет заморозков, хотя в прошлом самые поздние отрицательные температуры фиксировались на 10-14 дней раньше.



В сентябре, сообщалось, что международная группа ученых обнаружила признаки нестабильности ледникового комплекса Вавилова, расположенного на Северной Земле. В последние годы подвижность ледяной шапки резко возросла и в 2015 году достигла 25 метров в день, хотя в середине прошлого века она не превышала нескольких сантиметров в день. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



