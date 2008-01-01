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Новости погоды

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Сейчас в Москве

ИА "Метеоновости" / 10:20 Суббота, 20 октября

  Утро субботнего дня встретило москвичей и гостей столицы солнцем, но прохладой. На главной метеостанции города - ВДНХ - в 9 часов утра только +5.3, примерно столько же и в районе ТСХА, в районе МГУ и Тушино еще прохладнее, +4.5 градуса, а вот в центре, на Балчуге, столбик термометра преодолел отметку в +6 градусов (+6.3). Ветер северный, северо-западный в районе ВДНХ и на Балчуге до 7 м/с. В Тушино и на ВДНХ наблюдается дымка, видимость ухудшилась до 4 км.

Атмосферное давление немного превышает норму и составляет 751 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха 87%. / meteonovosti.ru /
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