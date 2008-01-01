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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:10 Суббота, 20 октября



Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием гребня антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве 9..11, по области 6..11 градусов. Ветер северо-западный 2-7 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 752 мм рт ст., относительная влажность воздуха около 60%.



Погодные условия в столице и области начнут меняться: атмосферное давление вновь подрастет, а температура понизится, но всё равно будет превышать привычные показатели на пару градусов. Колебания основных метеопараметров станут толчком к обострению целого ряда заболеваний у метеозависимых людей. В первую очередь, это сезонные обострения болезней суставов и дыхательных путей. Ухудшением самочувствия могут отреагировать люди, страдающие хроническим бронхитом, бронхиальной астмой. Также в такую погоду возрастает риск простудных заболеваний. Перепады атмосферного давления могут стать причиной недомогания у людей с заболеваниями сердца и сосудов. Для укрепления здоровья желательно находить время для прогулок на свежем воздухе, соблюдать режим труда и отдыха. Хороши все виды дыхательной гимнастики и закаливающие процедуры. И не забывайте принимать препараты, подобранные и назначенные лечащим врачом. / meteonovosti.ru /



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