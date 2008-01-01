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Новости погоды

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Очередные рекорды Центральной России

ИА "Метеоновости" / 13:53 Пятница, 19 октября

  Погожий антициклон продолжает обеспечивать аномально теплой погоды жителей большинства районов европейской территории, в том числе пребывать в тепле продолжают и центральные области. 18 октября ознаменовался температурными рекордами во множестве городов от крайнего северо-востока до юго-запада.

В Костроме максимальная температура повысилась до +16 градусов, оставив позади рекорд 1967 года со значением +16.0. С 1967 года не было так тепло в этот день в Туле, Орле, Брянске. Новые рекорды для этих городов +19.7, +20.0, +21.2 соответственно. В Рязани и Смоленске в последний раз аналогичное тепло отмечалось в 1990 году, но 2018 года обошел его. Для Рязани новый рекорд составляет +19.7, для Смоленска +20.9. А в Тамбове остался позади рекорд 2012 года со значением +18.3, в 2018 году это значение превышено на 0.1 градуса. / meteonovosti.ru /
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