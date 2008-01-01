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Более 100 лет в Москве не было такого тепла, как сегодня!



ИА "Метеоновости" / 13:19 Пятница, 19 октября



Как мы писали в предыдущей новости, воздух в Москве продолжает греться. В 13 часов на ВДНХ температура воздуха повысилась до 16,3 градуса. Тем самым установлен 2 в этом сезоне рекорд максимальной температуры.



Более 100 лет в столице 19 октября не было такого тепла! Прежний рекорд в 16,2 градуса принадлежал 1881 году.



И самая высокая температура воздуха во 2 половине октября ( 18, 1 градуса) тоже наблюдалась еще в 19 веке! / meteonovosti.ru /



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