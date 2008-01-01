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Новости погоды

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И 19 октября в Москве возможен новый рекорд

ИА "Метеоновости" / 12:55 Пятница, 19 октября

  Сегодня, 19 октября, Москва распрощается с почти летним теплом. Но это не значит, что сегодня не возможен еще один рекорд температуры.

В 12 часов на станции ВДНХ было 15,7 градуса. А рекорд, принадлежащий далекому 1881 году, составляет 16,2 градуса.

Атмосферный фронт к столичной области приближается, облаков над Москвой еще немного, и солнцу вполне под силу прогреть воздух. И в 13 часов на станции ВДНХ будет теплее 16 градусов! / meteonovosti.ru /
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