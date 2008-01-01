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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:29 Пятница, 19 октября



В 12 часов в Москве ясная солнечная погода. Температура воздуха в административных округах: Центральном 16.. 17 градусов, Северном 15.. 17 градусов, Северо-восточном 15..17 градусов, Восточном 16..17 градусов, Юго-восточном 16..17 градусов, Южном 16..18 градусов, Юго-западном 15..17 градусов, Западном 15..17 градусов, Северо-западном 15..16 градусов.



В Зеленограде небольшая облачность, температура воздуха 14..15 градусов, на территории Новой Москвы небольшая облачность без осадков, температура воздуха 16..17 градусов. / meteonovosti.ru /



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