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Еще один по-летнему теплый день у наших западных соседей



ИА "Метеоновости" / 12:25 Пятница, 19 октября



Благодаря погожему антициклону, уже больше недели удерживается аномально теплая погода у наших западных соседей. В прошедшие сутки центр очага аномального тепла сформировался над восточными областями Украины. Среднесуточная температура превысила норму в Киевской и близлежащих областях на 8 градусов. Как следствие тому - новые температурные рекорды. Они были установлены в большинстве украинских городов и везде превысили 20-градусную отметку.



В Киеве подобного тепла в этот день не отмечалось с 1967 года, и теперь суточный максимум составляет +23.1. Городами-рекордсменами стали Чернигов, +24.5 (предыдущий +22.1 в 2017 году), Кривой Рог - +23.5 (предыдущий +21.0 в 1973 году), Конотоп - +23.6 (предыдущий +20.2 в 2017 году), Харьков - +23.8 (предыдущий +21.6 в 1967 году) и ряд других городов.



Температурные рекорды отмечены и в Республике Беларусь, в большинстве областных центрах: в Минске, Бресте, Гомеле, Витебске и Могилеве. Лишь Гродно рекорды устояли. Здесь также дневная температура превысила отметку в +20 градусов. / meteonovosti.ru /



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