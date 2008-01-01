Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Пятница
19 октября 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Еще один по-летнему теплый день у наших западных соседей

ИА "Метеоновости" / 12:25 Пятница, 19 октября

  Благодаря погожему антициклону, уже больше недели удерживается аномально теплая погода у наших западных соседей. В прошедшие сутки центр очага аномального тепла сформировался над восточными областями Украины. Среднесуточная температура превысила норму в Киевской и близлежащих областях на 8 градусов. Как следствие тому - новые температурные рекорды. Они были установлены в большинстве украинских городов и везде превысили 20-градусную отметку.

В Киеве подобного тепла в этот день не отмечалось с 1967 года, и теперь суточный максимум составляет +23.1. Городами-рекордсменами стали Чернигов, +24.5 (предыдущий +22.1 в 2017 году), Кривой Рог - +23.5 (предыдущий +21.0 в 1973 году), Конотоп - +23.6 (предыдущий +20.2 в 2017 году), Харьков - +23.8 (предыдущий +21.6 в 1967 году) и ряд других городов.

Температурные рекорды отмечены и в Республике Беларусь, в большинстве областных центрах: в Минске, Бресте, Гомеле, Витебске и Могилеве. Лишь Гродно рекорды устояли. Здесь также дневная температура превысила отметку в +20 градусов. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+16
Сб.
20 окт.
+10
Вс.
21 окт.
+9
Пн.
22 окт.
+9
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+40
Бхудж		 -27
Делянкир

некомфортное место: Ян-Майен
комфортное место: Влёра

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100