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Новости погоды

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На востоке страны дожди прекращаются

ИА "Метеоновости" / 12:16 Пятница, 19 октября

  Погода Дальневосточного округа остается неоднородной. В континентальных районах ее по-прежнему определяет обширный антициклон, один центр которого сформировался над северными районами Якутии, другой - над Китаем. Он сводит к минимуму выпадение осадков. А районы, прилегающие к акватории Тихого океана не оставляют без внимания ненастные циклоны. Очередной из них кружит вблизи Камчатского края, где накануне и в ночь на пятницу отмечалась самая неблагоприятная погода региона. В Камчатском крае прошли сильные осадки, в основном в виде дождя, на мысах выпало до 27 мм, в Усть-Камчатском до 19 мм, порывы ветра достигали 23 м/с.

Ветреная погода, хотя и без осадков, отмечалась в Якутии, Магаданской области и области, порывы достигали 18-20 м/с.

В ближайшие сутки циклон уйдет на просторы Тихого океана и существенного влияния на погоду восточных районов России не окажет. В Камчатском крае лишь местами пройдет небольшой дождь, но сохранится порывистый ветер, местами до 20 м/с. / meteonovosti.ru /
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