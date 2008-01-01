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Ухудшение погоды в Уральском федеральном округе



ИА "Метеоновости" / 12:15 Пятница, 19 октября



Циклонический вихрь, раскрутившийся до больших высот намерен испортить погоду в ближайшие дни на Среднем и северном Урале. Центр в циклона в субботу окажется над Ханты-Мансийским автономным округом. Самая неблагоприятная погода ожидается на западе округа: сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, гололедные явления, порывы ветра до 17 м/с.



На Среднем Урале погода облачная с прояснениями, пройдут небольшие, местами умеренные осадки, ночью вперемежку с мокрым снегом, днем в виде дождя. На Южном Урале, в Курганской и Челябинской областях, вдали от центра циклона, небольшой дождь. Местами могут отмечаться слабые гололедные явления. Ветер в порывах усилится до 15 м/с, в Челябинской области до 17 м/с.



Температура субботним днем в Ханты-Мансийском а.о. около 0 градусов, на западе округа до +9, на Среднем Урале +5,+10, на Южном Урале на 3-4 градуса теплее. / meteonovosti.ru /



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