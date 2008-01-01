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"Золотая" осень уходит с европейской территории России



ИА "Метеоновости" / 11:41 Пятница, 19 октября



погоды. Затем надолго заглянуло тепло, удерживая краски Золотой осени. Но с началом 3 декады месяца погода вернется в рамки календаря.



С первых дней октября активизировались атлантические циклоны, их визиты не обходились без дождей и порывистого ветра. Местами осадки были сильными. Так в Калининградской, Вологодской и Московской областях суточное количество выпавших осадков достигало 16-17 мм, а порывы ветра достигали 15 м/с, в Черноземье до 20 м/с. Температура воздуха ненамного отклонялась от климатической нормы, а в областях северо-запада и в Черноземье в отдельные дни отрицательная аномалия температуры составляла 2-3 градуса.



Но к концу первой декады синоптическая ситуация поменялась. Обширные антициклоны, следующие один за другим из Западной Европы, оттеснили ненастные вихри на крайний север и стали полноправными хозяевами погоды в большинстве районов Европейской России вплоть до завершения текущей рабочей недели.



Осадки прекратились, а температура в дневные часы начала быстро повышаться. И хотя под утро при малооблачном небе воздух повсеместно, даже в низовье Волги и Дона, остывал до заморозков, среднесуточная температура значительно превышала норму. Самой теплой оказалась середина осени. Даже в Заполярном Мурманске в это время было до 13, что на 9 градусов выше нормы. В Архангельской области дневная температура достигала отметки 16 градусов, в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях, а также в Москве и ее окрестностях до 19, в Черноземье температура и вовсе перешагнула двадцатиградусную отметку, повысившись до 22..24 градусов. Мало напоминала погода о середине осени и в самой западной, Калининградской, области. Здесь двадцатиградусные значения дневная температура удерживала с 10 числа и по сегодняшний день.



Но 19 октября в погоде начинают происходить существенные изменения. В средней тропосфере формируется высотная ложбина. Она углубляется и протягивается из полярных районов далеко на юг вплоть до Средиземноморья, прекратив путь западным антициклонам в среднюю полосу Европейской России. Освободившееся пространство быстро занимают атлантические вихри.



В выходные дни смена циркуляции атмосферы скажется преимущественно в понижении температуры. В Калининградской области в пятницу от 11 до 16 градусов, в Ленинградской и близлежащих областях уже от 9 до 11 градусов, в Карелии всего 4..9 тепла. В Центральном Нечерноземье, в том числе в Москве и Московской области, в пятницу еще до 15 градусов, а в субботу похолодает, и дневная температура ожидается около 10 градусов. В Черноземье похолодание придет на сутки-двое позже и субботним днем здесь сохранится теплая погода, днем до 17..19 градусов. / meteonovosti.ru /



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