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В Москве первый осенений рекорд по температуре



ИА "Метеоновости" / 09:49 Пятница, 19 октября



Несмотря на очень теплую погоду, наблюдавшуюся в текущем осеннем сезоне, максимальной температуре воздуха не удавалось достичь рекордной отметки. И лишь 18 октября заветная планка была преодолена. Максимальная температура в столице, по данным метеостанции ВДНХ, повысилась до +18.1 градусов, оставив позади суточный максимум в +17.5 градусов, удерживающийся с 1967 года.



Для октября это второй самый теплый день. 15 числа температура в дневные часы повышалась до +18.4, но тогда рекорд 1993 года (+19.7) устоял. / meteonovosti.ru /



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