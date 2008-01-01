Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Пятница
19 октября 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В Москве первый осенений рекорд по температуре

ИА "Метеоновости" / 09:49 Пятница, 19 октября

  Несмотря на очень теплую погоду, наблюдавшуюся в текущем осеннем сезоне, максимальной температуре воздуха не удавалось достичь рекордной отметки. И лишь 18 октября заветная планка была преодолена. Максимальная температура в столице, по данным метеостанции ВДНХ, повысилась до +18.1 градусов, оставив позади суточный максимум в +17.5 градусов, удерживающийся с 1967 года.

Для октября это второй самый теплый день. 15 числа температура в дневные часы повышалась до +18.4, но тогда рекорд 1993 года (+19.7) устоял. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+16
Сб.
20 окт.
+10
Вс.
21 окт.
+9
Пн.
22 окт.
+9
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+40
Бхудж		 -27
Делянкир

некомфортное место: Ян-Майен
комфортное место: Влёра

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100