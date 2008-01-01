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Новости погоды
В Москве первый осенений рекорд по температуре
ИА "Метеоновости" / 09:49 Пятница, 19 октября
Несмотря на очень теплую погоду, наблюдавшуюся в текущем осеннем сезоне, максимальной температуре воздуха не удавалось достичь рекордной отметки. И лишь 18 октября заветная планка была преодолена. Максимальная температура в столице, по данным метеостанции ВДНХ, повысилась до +18.1 градусов, оставив позади суточный максимум в +17.5 градусов, удерживающийся с 1967 года.
Для октября это второй самый теплый день. 15 числа температура в дневные часы повышалась до +18.4, но тогда рекорд 1993 года (+19.7) устоял. / meteonovosti.ru /
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