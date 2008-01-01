Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Пятница
19 октября 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 09:42 Пятница, 19 октября

  Календарная осень вступила во вторую половину своего шествия по московской земле, но погода москвичей пока лишь радует: температура воздуха значительно превышает норму, а затяжные дожди отсутствуют. Погожим ожидается и сегодняшний день. Максимальная температура прогнозируется в столице от 13 до 15 градусов и это совсем немного до суточного рекорда. Пока он принадлежит далекому 1881 году и составляет +16.2 градуса. Теплые деньки отмечались в это время в 1954, 1967 и 2013 годах.

А суточный минимум остается в 1898 году, когда под утро воздух сковал нешуточный мороз, -11.2 градуса.

Сильными осадками отметился сегодняшний день в 1945 году, когда московская копилка осадков за сутки пополнилась почти на 18 мм.

В прошлом, 2017 году, было прохладно и ненастно. Под утро температура составила +5.3 градуса, а днем потеплело ненамного, до +8.2 градусов. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+16
Сб.
20 окт.
+10
Вс.
21 окт.
+9
Пн.
22 окт.
+9
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+40
Бхудж		 -27
Делянкир

некомфортное место: Ян-Майен
комфортное место: Влёра

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100