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Из архива московской погоды



ИА "Метеоновости" / 09:42 Пятница, 19 октября



Календарная осень вступила во вторую половину своего шествия по московской земле, но погода москвичей пока лишь радует: температура воздуха значительно превышает норму, а затяжные дожди отсутствуют. Погожим ожидается и сегодняшний день. Максимальная температура прогнозируется в столице от 13 до 15 градусов и это совсем немного до суточного рекорда. Пока он принадлежит далекому 1881 году и составляет +16.2 градуса. Теплые деньки отмечались в это время в 1954, 1967 и 2013 годах.



А суточный минимум остается в 1898 году, когда под утро воздух сковал нешуточный мороз, -11.2 градуса.



Сильными осадками отметился сегодняшний день в 1945 году, когда московская копилка осадков за сутки пополнилась почти на 18 мм.



В прошлом, 2017 году, было прохладно и ненастно. Под утро температура составила +5.3 градуса, а днем потеплело ненамного, до +8.2 градусов. / meteonovosti.ru /



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