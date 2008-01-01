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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 04:59 Пятница, 19 октября

  Погожий антициклон постепенно прощается с Москвой и областью. В последний день рабочей недели атмосферное давление понизится, и приблизится к своим нормальным значениям. Антициклон, подаривший москвичам и гостям столицы "золотые осенние деньки", сместится к Казахстану, а Москва и область окажутся на пути атмосферного фронта, который опустится с северо-запада. Днем увеличится облачность, и в послеполуденные часы столицу и область пересечет атмосферный фронт. Местами пройдут небольшие дожди. Максимальная температура воздуха в Москве составит 13..15, по области 10..15 градусов. Ветер юго-западный подует со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 748 мм рт ст., относительная влажность воздуха около 60%.

В столице и области сохраняется благоприятная для большинства людей погода: атмосферное давление вернется к привычным показателям, температура воздуха будет выше климатической нормы, содержание кислорода в воздухе в пределах нормы. И только наиболее метеозависимые люди, страдающие заболеваниями сердца и сосудов, могут негативным образом отреагировать на колебания атмосферного давления. / meteonovosti.ru /
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