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О погоде вечером в Москве и области



ИА "Метеоновости" / 15:31 Четверг, 18 октября



Погоду в Москве и области будет определять теплый сектор атлантического циклона. Атмосферное давление сохранится высоким, погода малооблачная без осадков. Температура воздуха в столице 11..13 градусов, по области 10..14. Ветер юго-западный, 2-5 м/с. Относительная влажность воздуха около 50%. / meteonovosti.ru /



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