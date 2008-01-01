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В Москве новый рекорд температуры!



ИА "Метеоновости" / 14:24 Четверг, 18 октября



В 14 часов на станции ВДНХ температура воздуха повысилась до 17,9 градуса. Не устоял прежний рекорд 17,5 градуса, принадлежащий 1967 году. Об окончательной цифре рекорда можно будет узнать лишь вечером, по данным максимального термометра.



Осенью, при ясном небе, максимум температуры в Москве приходится на интервал времени 13 -15 часов. Этот день, 18 октября, может оказаться и самым теплым в этом месяце, / meteonovosti.ru /



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