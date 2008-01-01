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Аномально холодная погода в Средней Азии



ИА "Метеоновости" / 13:21 Четверг, 18 октября



Нехарактерная для центрального месяца сезона погода установилась в среднеазиатских странах. Лишь первая пятидневка месяца порадовала жителей летним теплом, когда дневная температура повышалась до тридцатиградусной отметки, да и по ночам ниже +10 она не понижалась. Но уже во второй пятидневке резко похолодало. Причиной тому - изменение атмосферной циркуляции. На больших высотах установилась холодная ложбина, и тропосферный холод беспрепятственно начал обживать бывшие союзные республики. Столбики термометров поползли вниз. По ночам температура стала неуклонно приближаться к нулевой отметке, а днем была даже ниже +10.



В минувшие сутки температура понизилась до рекордных значений.



В Ташкенте ее минимальное значение составило -0.7, что стало новым суточным минимумом. Это первые заморозки в столице Узбекистана. Среднесуточная температура при этом почти на 10 градусов оказалась ниже нормы.



В Шымкенте (Чимкент) под утро ударили нешуточные морозы, -7.8 градусов, что также стало рекордом. Подобных холодов не отмечалось в стране с 1952 года.



В пятницу и субботу аномально холодная погода сохранится, А в дальнейшем температура начнет повышаться и уже к середине недели будет соответствовать сезону. / meteonovosti.ru /



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