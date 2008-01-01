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Очередные рекорды Центральной России



ИА "Метеоновости" / 12:51 Четверг, 18 октября



Погода в центральных областях Европейской России повернула вспять. В то время, как средние многолетние значения температуры (норма) в октябре постепенно понижаются, фактическая температура в октябре 2018 года с каждым днем все выше. Так, в Курске в первой пятидневке месяца максимальная температура едва дотягивала до отметки в +10 градусов, затем становилось с каждым днем все теплее и в среду она повысилась до +22.4, что стало суточным рекордом (предыдущий рекорд в +20.4 остался в 2012 году). Аналогичная картина в большинстве центральных областей.



При таких высоких значениях 17 октября были установлены новые температурные рекорды в большинстве городов от северо-запада (Твери) до юго-востока (Рязани). В Твери новый температурный рекорд составляет +16.8, в Рязани +18.3.



Городами-рекордсменами стали и города Черноземья Курск и Воронеж, с новыми значениями максимума +22.4 и +22.2 градусов соответственно.



Еще реже аномальное тепло в октябре отмечается в городах северо-запада. Но 17 октября отличились и они. В Пскове температура повысилась до +18.7, в Великих Луках до +19.8. А в самой западной, Калининградской области, температура перешагнула двадцатиградусный рубеж, остановившись у отметки +20.8, что также стало суточным рекордом. / meteonovosti.ru /



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