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У наших западных соседей по-летнему тепло



ИА "Метеоновости" / 12:12 Четверг, 18 октября



В прошедшие сутки центр погожего антициклона располагался над столицей Украины. Именно здесь сформировался очаг аномально теплой погоды. Среднесуточная температура превысила норму в Киевской и близлежащих областях на 8 градусов. Как следствие тому - новые температурные рекорды. Они были установлены в большинстве украинских городов и везде превысили 20-градусную отметку.



В Киеве подобного тепла не отмечалось с 1885 года, и теперь суточный максимум составляет +24.0. Городами-рекордсменами стали Чернигов, +24.1 (предыдущий +19.4 в 1990 году), Ровно - +24.3 (предыдущий +24.0 в 1979 году), Полтава - +23.6 (предыдущий +21.7 в 2012 году), Харьков - +23.6 (предыдущий +22.4 также в 2012 году) и ряд других городов.



Температурные рекорды отмечены и в Республике Беларусь, в большинстве областных центрах: в Минске, Гомеле, Витебске и Могилеве. Лишь в Бресте и Гродно рекорды устояли. Здесь также дневная температура превысила отметку в +20 градусов. / meteonovosti.ru /



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