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Москва прощается с сентябрьским теплом



ИА "Метеоновости" / 11:42 Четверг, 18 октября



осенью погода побаловала жителей столичного региона на редкость продолжительным теплом и отсутствием затяжных осенних дождей. "Бабье" лето плавно перешло в "Золотую" осень, в столице было тепло, как в сентябре. Но в предстоящие выходные станет заметно холоднее.



За прошедшие октябрьские дни температура воздуха в Москве лишь в течение трех суток не дотягивала до нормы 1-3 градуса, а все остальное время значительно ее превышала. В минувшие сутки среднесуточная температура оказалась более, чем на 5 градусов выше многолетних значений. Пока октябрь оказался скуп на осадки. В последние 10 дней их вообще не было, а всего за месяц выпало лишь 40-50 % от нормы.



В пятницу в столичном регионе сохранится теплая погода. Ночью температура от 4 до 9 тепла, днем при юго-западном ветре воздух прогреется до 15 градусов. В ночные часы осадков не ожидается, местами образуется туман с ухудшением видимости до 300-500 метров. Днем скажется влияние атмосферного фронта, разделяющего два антициклона: один из них уходит в Казахстан, другой приближается из Западной Европы. Местами пройдет небольшой дождь.



В выходные дни с приходом очередного антициклона атмосферное давление вновь начнет расти, но при смене ветра на северо-западное начнется адвекция холодного арктического воздуха. В ночь на субботу около 5..7 тепла, в Подмосковье при прояснениях в отдельных районах температура может понизиться до -1 градуса, а днем даже при солнце температура воздуха не превысит 10..11 градусов. Средняя суточная температура останется выше нормы, но лишь градуса на 4.



В воскресенье существенных осадков не ожидается, ночью станет холоднее, 2..7 градусов, местами не исключено понижение температуры до -1, днем, как и в субботу, 6.. 11 тепла.



Несмотря на похолодание, температура воздуха останется на 1-2 градуса выше нормы.



В эти выходные нужно завершить дачные дела, пока не пошли осенние дожди, а в конце месяца к ним может добавиться и мокрый снег. / meteonovosti.ru /



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