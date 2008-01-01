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Густые туманы - вестники осени



ИА "Метеоновости" / 11:08 Четверг, 18 октября



Дни становятся все короче, и с наступлением сумерек воздух начинает быстро охлаждаться. А если влажность воздуха велика, то он конденсируется в капельки воды, то есть образуется радиационный туман. Как правило, туман - это атрибут осени. В центральных областях Европейской России, в том числе в Москве и Подмосковье, они начинают образовываться уже во второй половине августа, а в октябре отмечаются ежегодно. В этом году период теплой погоды в центре России затянулся, и образование туманов отодвинулось на более поздние сроки.



Но на текущей неделе они уже наблюдались в большинстве центральных областей. В Тверской области видимость в тумане ухудшалась до 500 метров, в Смоленской и Рязанской областях до 200 метров, в Калужской области до 100 метров. Но самыми густыми туманы были во Владимирской области: в Александрове и Гусь-Хрустальном видимость в тумане уменьшилась до 50 метров.



В городских условиях туман задерживает в себе пыль, выхлопные газы автомобилей, частицы дыма из труб. Воздух пропитывается вредными для здоровья человека примесями и представляет опасность не только для людей, но и для всего живого в городе. / meteonovosti.ru /



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