Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Четверг
18 октября 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На Дальнем Востоке и дожди и снегопады

ИА "Метеоновости" / 10:06 Четверг, 18 октября

  Погода Дальневосточного округа остается неоднородной. В континентальных районах ее по-прежнему определяет антициклон, который сводит к минимуму выпадение осадков. А районы, прилегающие к акватории Тихого океана не оставляют без внимания ненастные циклоны. Очередной из них в прошедшие сутки кружил над Сахалином, охватив ненастной зоной и прилегающие территории. На острове лил сильный дождь, выпало до 27 мм, сопровождаемый порывами ветра до 25 м/с. Еще больше осадков, также в виде дождя, циклон вылил на юг Камчатского края - до 48 мм, и здесь ветер усиливался до 25 м/с. В Хабаровском крае дождь шел вперемежку со снегом, пополнив октябрьскую копилку осадков на 17 мм. Ветер в крае разгулялся до 21 м/с.

Сегодня циклон продолжит смещаться на восток. Он обусловит неблагоприятную погоду в южной половине Камчатского края и на севере Курильской гряды. В пятницу центр вихря уже переберется через Камчатский край и выйдет на просторы Тихого океана. Но неустойчиывая погода в Камчатском крае (в основном в южной половине) еще сохранится. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
9:00
местное
+8
Чт.
18 окт.
+16
Пт.
19 окт.
+16
Сб.
20 окт.
+9
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+36
Ахмадабад		 -19
Делянкир

некомфортное место: Караганда
комфортное место: Хама

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100