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На Дальнем Востоке и дожди и снегопады



ИА "Метеоновости" / 10:06 Четверг, 18 октября



Погода Дальневосточного округа остается неоднородной. В континентальных районах ее по-прежнему определяет антициклон, который сводит к минимуму выпадение осадков. А районы, прилегающие к акватории Тихого океана не оставляют без внимания ненастные циклоны. Очередной из них в прошедшие сутки кружил над Сахалином, охватив ненастной зоной и прилегающие территории. На острове лил сильный дождь, выпало до 27 мм, сопровождаемый порывами ветра до 25 м/с. Еще больше осадков, также в виде дождя, циклон вылил на юг Камчатского края - до 48 мм, и здесь ветер усиливался до 25 м/с. В Хабаровском крае дождь шел вперемежку со снегом, пополнив октябрьскую копилку осадков на 17 мм. Ветер в крае разгулялся до 21 м/с.



Сегодня циклон продолжит смещаться на восток. Он обусловит неблагоприятную погоду в южной половине Камчатского края и на севере Курильской гряды. В пятницу центр вихря уже переберется через Камчатский край и выйдет на просторы Тихого океана. Но неустойчиывая погода в Камчатском крае (в основном в южной половине) еще сохранится. / meteonovosti.ru /



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