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Новости погоды

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Осенние перемены погоды почувствуются на северо-западе ЕТР

ИА "Метеоновости" / 09:45 Четверг, 18 октября

  Пока на большей части ЕТР антициклон поддерживает очень теплую и малооблачную погоду. Температура на несколько градусов превышает привычные показатели. Днем воздух прогревается до рекордных значений, хотя ночи уже не такие теплые, как раньше, температура опускается, к примеру, в Ленинградской области до 0 градусов. Хотя осень все же чувствовалась на Балтийских берегах, в последние несколько ночей местами опускался туман, но температура воздуха держалась еще высокой, местами дело доходило до рекордных отметок. Теплая погода простоит еще сегодня. 18 октября дневная температура на северо-западе России повысится до 12..17 градусов, осадков не ожидается. А вот 19 октября приблизится атмосферный фронт, ожидаются небольшие дожди, и похолодает днем до 7..12 градусов. Впрочем, дожди надолго не задержатся. И 20 октября с новым антициклоном осадки опять маловероятны, фон температуры существенно меняться не будет, он останется днем в пределах 7..12 градусов, ночная температура может понижаться до -2 градусов. / meteonovosti.ru /
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