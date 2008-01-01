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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:38 Четверг, 18 октября



Предстоящим днём в Московском регионе погода существенно не изменится. Будет сухо и очень тепло. При переменной облачности и слабом ветре дневная температура воздуха поднимется до 15..17 градусов в столице и до 12..17 - по области. Атмосферное давление немного упадет, но по-прежнему останется повышенным, 752 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха около 50%.



Для большинства метеозависимых и практически здоровых людей такая погода не является дискомфортной и не вызывает погодообусловленных недомоганий. Колебания атмосферного давления может стать внешним неблагоприятным фактором для лиц с различными сердечно-сосудистыми нарушениями. Особенно следует быть внимательными к своему состоянию гипертоникам, гипотоникам, людям с частыми приступами стенокардии и нарушениями ритма сердца, перенесшим инфаркт миокарда, инсульт.



Желательно контролировать артериальное давление, вовремя принимать медикаменты, нормализующие давление и сердечную деятельность, не допускать развития болевые симптомов, постараться максимально снизить эмоциональные и физические нагрузки. Если позволяет состояние, найти время на более длительные прогулки, легкие терренкуры и дыхательные упражнения на воздухе, которые благотворно влияют на кислородный режим организма и улучшают психологический статус. / meteonovosti.ru /



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