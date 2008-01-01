Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Четверг
18 октября 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 06:38 Четверг, 18 октября

  Предстоящим днём в Московском регионе погода существенно не изменится. Будет сухо и очень тепло. При переменной облачности и слабом ветре дневная температура воздуха поднимется до 15..17 градусов в столице и до 12..17 - по области. Атмосферное давление немного упадет, но по-прежнему останется повышенным, 752 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха около 50%.

Для большинства метеозависимых и практически здоровых людей такая погода не является дискомфортной и не вызывает погодообусловленных недомоганий. Колебания атмосферного давления может стать внешним неблагоприятным фактором для лиц с различными сердечно-сосудистыми нарушениями. Особенно следует быть внимательными к своему состоянию гипертоникам, гипотоникам, людям с частыми приступами стенокардии и нарушениями ритма сердца, перенесшим инфаркт миокарда, инсульт.

Желательно контролировать артериальное давление, вовремя принимать медикаменты, нормализующие давление и сердечную деятельность, не допускать развития болевые симптомов, постараться максимально снизить эмоциональные и физические нагрузки. Если позволяет состояние, найти время на более длительные прогулки, легкие терренкуры и дыхательные упражнения на воздухе, которые благотворно влияют на кислородный режим организма и улучшают психологический статус. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
6:00
местное
+5
Чт.
18 окт.
+16
Пт.
19 окт.
+16
Сб.
20 окт.
+9
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+34
Джакарта		 -21
Делянкир

некомфортное место: Коацакоалькос
комфортное место: Биканер

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100