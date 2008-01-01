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Новости погоды

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В Крыму продолжается купальный сезон

ИА "Метеоновости" / 15:39 Среда, 17 октября

  Мягкая и теплая осень стоит на Крымском полуострове. Температура на курортах полуострова опустилась до комфортных 20 с небольшим градусов. И держится после небольшого похолодания и дождей в начале месяца больше недели. Подтверждая статистику, дождливых дней было мало, пока всего шесть. Температура морской воды у берегов Ялты, Феодосии и Алушты 19 градусов.

В ближайшие сутки, 18 октября антициклон обеспечит в Крыму тёплую и сухую погоду. Умеренный, в восточных и центральных районах сильный северо-восточный ветер будет ослабевать. Температура воздуха ночью составит 8..13 градусов, на побережье 14..18 градусов; днем воздух прогреется до 21..26 градусов, в горах до 19 градусов. В пятницу, 19 октября характер погоды изменится: атмосферные фронтальные разделы, смещающиеся с северо-запада, принесут на полуостров влажный и более прохладный воздух. В отдельных районах пройдут дожди, дневная температура понизится на 3-5o. / meteonovosti.ru /
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