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О погоде вечером в Москве и области



ИА "Метеоновости" / 15:28 Среда, 17 октября



Погоду в Москве и области будет определять северо-восточная периферия антициклона. При ясном небе температура воздуха в Москве понизится до 11..13 градусов, по области 9..14 Ветер западный, 2-5 м/с. Относительная влажность воздуха около 50%. / meteonovosti.ru /



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