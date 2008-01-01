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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 15:22 Среда, 17 октября



В 15 часов в Москве ясная погода без осадков Температура воздуха в административных округах: Центральном 17..18 градусов, Северном 17.. 19 градусов, Северо-восточном 17..18 градусов, Восточном 17..18 градусов, Юго-восточном 17..19 градусов, Южном 18 градусов, Юго-западном 18 градусов, Западном 17..18 градусов, Северо-западном 16..18 градусов.



В Зеленограде ясно, температура воздуха 18..19 градусов, на территории Новой Москвы ясно, температура воздуха 18..19 градусов. / meteonovosti.ru /



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