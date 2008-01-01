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Новости погоды
Зима в нескольких странах СНГ пришла раньше обычного
ИА "Метеоновости" / 14:06 Среда, 17 октября
Зима в нескольких странах СНГ пришла раньше обычного. Так, во власти арктического циклона оказался Казахстан. Уже несколько дней республику засыпает снегом. А туман и гололед создают проблемы для водителей,- сообщают Информагентства.
Последствия снегопада на улицах Астаны устраняют сотни коммунальщиков и почти 40 единиц техники. Метель бушует в казахстанской столице с понедельника. И стихнет она, по словам синоптиков, лишь в конце недели. Температура воздуха сейчас в республике на 3-5 градусов ниже нормы. Снега утром 17 октября в казахстанских городах осталось немного, 1-5 см.
Первый снег выпал накануне и на большей части Кыргызстана. Улицы Бишкека и еще зеленые деревья запорошило снегом. Ранее сообщалось, что первый снег оставил Хабаровский край без света. На время были обесточены и социально значимые объекты. Накануне, 16 октября в горах Бостанлыкского района Ташкентской области выпало примерно 20 см снега. А в горах Хамар-Дабана (это южное Прибайкалье на территории Иркутской области и Бурятии) снега уже аж! 40 см. / meteonovosti.ru /
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