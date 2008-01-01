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В Центре России на редкость теплая погода



ИА "Метеоновости" / 13:03 Среда, 17 октября



Благодаря мощному антициклону в центральных областях удерживается очень теплая погода для второй половины октября. Температура на 5-7 градусов превышает положенные значения. А на западе и юге Центрального региона отмечаются температурные рекорды. В Смоленске 16 октября было 19,9 градуса, предыдущий раз самое высокое значение температуры 17,5 градуса зафиксировано в 1979 году. Очень тепло было и в Рославле, 19,2 градуса (17,8 градуса в 1979 году). В Брянске температура составила ровно 20 градусов, а в 1979 году была почти на 2 градуса ниже, 18,1 градуса. В Туле было 18,5 градуса, тогда как в 1979 году термометр показал только 17 градусов. В Рязани теплело 16 октября до 19,2 градусов, тогда как в 2014 году было всего 17,2 градуса. В Орле было 20,8 градуса, прежде максимумом считалась температура 18 градусов в 1979 году. В Ельце столбик термометра добрался до отметки 21,5 градуса, в 1993 году было "прохладнее" на три десятых градуса. В Курске было 21,6 градуса, предыдущее значение рекорда за 1993 год составило ровно 20 градусов.



Еще один-два - очень теплых дня ожидает жителей Средней полосы. В Центральном Черноземье 18 октября станет еще теплее, 18..23 градуса. Поэтому и рекорды еще возможно повторятся. / meteonovosti.ru /



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