Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Среда
17 октября 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В Зарубежной Европе Золотая осень

ИА "Метеоновости" / 12:27 Среда, 17 октября

  Азорский антициклон обеспечивает необычно теплой и сухой погодой не только Европейскую Россию, но и большинство стран Зарубежной Европы, продлевая период Золотой осени.

16 октября, когда центр антициклона располагался над русским Черноземьем, стало самым теплым днем за всю историю метеонаблюдений в ряде городов Зарубежной Европы.

В Черногории, в Подгорице, воздух прогрелся до 28,6 градуса, предыдущее значение рекорда 27,6 градуса был отмечено в 1995 году.

В городах Германии температура повышалась до 23 градусов в Бремене, до 25 градусов во Франкфурте-на-Майне и до 25,6 градуса в Кельне. В Познани термометр показал 22,2 градуса, менее чем на градус превышен показатель прошлого, 2017 года, 21,4 градуса.

В прибалтийских городах новые значения рекордов достигли отметок 18..19 градусов: в Таллине было 17,7 градусов, в Риге 18,9 градуса, в Даугавпилсе 18,5 градуса и в Вильнюсе 19,9 градуса. На юго-западе Швеции день выдался необычно теплым, в Гетеборге температура достигла 16,2 градуса, тогда как самым высоким ее значением считалось 16,1 градуса за 2017 год.

И в ближайшие дни антициклон не сдаст своих позиций на территории Зарубежной Европы. По его западной периферии тепло еще будет радовать жителей Центральной Европы. Лишь по крайнему северу Германии и по территории Швеции в четверг, 18 октября с дождем пройдет холодный атмосферный фронт. Он принесет и понижение температуры на несколько градусов. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+15
Ср.
17 окт.
+15
Чт.
18 окт.
+15
Пт.
19 окт.
+17
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+39
Ахмадабад		 -23
Сусуман

некомфортное место: Аркалык
комфортное место: Влёра

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100