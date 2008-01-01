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В Зарубежной Европе Золотая осень



ИА "Метеоновости" / 12:27 Среда, 17 октября



антициклон обеспечивает необычно теплой и сухой погодой не только Европейскую Россию, но и большинство стран Зарубежной Европы, продлевая период Золотой осени.



16 октября, когда центр антициклона располагался над русским Черноземьем, стало самым теплым днем за всю историю метеонаблюдений в ряде городов Зарубежной Европы.



В Черногории, в Подгорице, воздух прогрелся до 28,6 градуса, предыдущее значение рекорда 27,6 градуса был отмечено в 1995 году.



В городах Германии температура повышалась до 23 градусов в Бремене, до 25 градусов во Франкфурте-на-Майне и до 25,6 градуса в Кельне. В Познани термометр показал 22,2 градуса, менее чем на градус превышен показатель прошлого, 2017 года, 21,4 градуса.



В прибалтийских городах новые значения рекордов достигли отметок 18..19 градусов: в Таллине было 17,7 градусов, в Риге 18,9 градуса, в Даугавпилсе 18,5 градуса и в Вильнюсе 19,9 градуса. На юго-западе Швеции день выдался необычно теплым, в Гетеборге температура достигла 16,2 градуса, тогда как самым высоким ее значением считалось 16,1 градуса за 2017 год.



И в ближайшие дни антициклон не сдаст своих позиций на территории Зарубежной Европы. По его западной периферии тепло еще будет радовать жителей Центральной Европы. Лишь по крайнему северу Германии и по территории Швеции в четверг, 18 октября с дождем пройдет холодный атмосферный фронт. Он принесет и понижение температуры на несколько градусов. / meteonovosti.ru /



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