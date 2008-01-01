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В Якутии первый сильный мороз



ИА "Метеоновости" / 11:49 Среда, 17 октября



На северо-востоке Якутии "ударили" первые тридцатиградусные морозы. В п. Делянкир было почти -32 градуса. Почти такой же морозной (до -27..-29 градусов) была ночь на 17 октября на метеостанции Восточная (Якутия), п. Свх. Эльген и Сусуман (Магаданская область). В то же время на арктическом побережье Якутии, несмотря на аномально высокую температуру воздуха, уже довольно морозно, но днем воздух прогревается до рекордных значений. Температура воздуха превышает климатическую норму на 8-10 градусов, на Новосибирских островах был зафиксирован очередной температурный рекорд, днем 16 октября на острове Котельном термометры показали 0,8 градуса, ранее здесь было -0,7 в 1947 году. Большая часть территории находилась во власти антициклона. А на северо-западе Республики Саха погодные условия определял циклонический вихрь и его атмосферные фронты. Прошел снег, ветер усиливался до 19 м/с. В ближайшее время антициклон сдает свои позиции, уступая место циклонам и их атмосферным фронтам. На большей части Республики Саха пройдут осадки в виде мокрого снега и снега. На побережье Арктики ветер усилится до 15-20 м/с. На востоке минимальная температура ожидается в пределах -21..-26 градусов, днем там по-зимнему -8..-13 градусов, что, кстати, в пределах нормы для этих суровых мест. / meteonovosti.ru /



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