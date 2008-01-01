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Ненастье покинет Хабаровский край



ИА "Метеоновости" / 11:02 Среда, 17 октября



Циклон покидает Хабаровский край и будет бушевать над акваторией Охотского моря, угрожая прилегающим территориям сильными дождями и порывистым ветром. В минувшие сутки, 16 октября, в Хабаровском крае местами еще были осадки, дождь и снег, выпало на побережье центральных районов до 17 мм. Хотя в самом Хабаровске в начале недели за время действия циклон выпало всего 5 мм осадков за 15 октября.



17 октября в северных и центральных районах Хабаровского края сильные осадки (дождь, мокрый снег), ветер на побережье 15-20 м/с.



18 октября Хабаровский край будет находиться в тыловой, холодной части циклона. На юге края без осадков, в центральных районах местами пройдут небольшие дожди, преимущественно в виде мокрого снега, днем термометры покажут 7..12, при облачности 3..8 градусов. В северных районах тоже осадки уже небольшие, температура воздуха в дневные часы 5..10, при облачности 0, минус 5 градусов.



В то же время 17 и 18 октября на юге Камчатского края сильный дождь, ветер 15-20 м/с. 18 октября на побережье Сахалина ветер 15-20 м/с. На побережье Магаданской области 19 октября сильный дождь со снегом, 18-19 октября ветер 17-22 м/с. 19 октября на севере Курильской гряды ветер 17-22 м/с. / meteonovosti.ru /



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