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Очередные рекорды тепла на северо-западе и севере ЕТР



ИА "Метеоновости" / 10:38 Среда, 17 октября



Антициклон, обосновавшийся в Европейской России, удерживает на всей Русской равнине аномально теплую погоду. На южных причерноморских курортах России продолжается "бархатный сезон", воздух прогревался до летних 25..27 градусов. А на западе и в центре страны существенно расширился список городов, где обновлены рекорды максимальной температуры воздуха. Вот некоторые из них. Так, в Пскове столбик термометра поднялся до отметки 19,4 градуса (предыдущее значение 16,9 градуса было в 1991 г.), и это стало пятым рекордом подряд. В Кингисеппе 17,5 градусов, что является четвертым по счету в нынешнем октябре. В Великих Луках 20,4, в Петрозаводске 14,1 градуса, в Калевале 11,6 градуса - третий раз подряд. Не устояли абсолютные максимумы в ряде других северных городах. В Архангельске воздух прогрелся до 13,1 градуса. Тогда как более 100 лет назад, в 1917 году было 11,5 градусов. В г. Кемь-Порт новый рекорд составил 13,3 градуса, в Онеге ровно 14 градусов, в Выборге 13,8.



Надо отметить, что теплый воздух не торопится покидать Европейскую часть страны, и до конца рабочей недели, мы можем стать свидетелями новых температурных рекордов. / meteonovosti.ru /



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