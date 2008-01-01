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Новости погоды

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В средней полосе ЕТР осень заявляет о себе

ИА "Метеоновости" / 10:13 Среда, 17 октября

  На большей части ЕТР антициклон поддерживает очень теплую и малооблачную погоду. Температура воздуха на несколько градусов превышает привычные показатели. Но осень уже берет свое. Если днем воздух прогревается до рекордных значений, то ночи уже не такие теплые, как раньше. Да и перепад температуры ото дня к ночи существенный. В дневные часы термометры показывают 12..17 градусов, а ночью лишь 4..9 градусов. В ночные и ранние утренние часы, как правило, образуется туман. Туман возникает в ночные часы, когда температура окружающего воздуха понижается до точки росы. И если в летнее время туман рассеивается с восходом солнца, то в осенний период так бывает не всегда, часто туман сохраняется и днем. Обычно туман образуются в низинах, и у воды. Ведь в переходный сезон года воздух остывает быстрее, чем вода или земля. Туман очень красив, но красота эта обманчива, ведь это явление представляет серьезную опасность для автомобилистов и авиации из-за ухудшения видимости.

В столичном регионе уже отмечались туманы, не стала исключением и минувшая ночь. Утром 17 октября туманы можно было наблюдать в низинах и у водоемов в Москве и Московской области. Но туманы были не густыми, видимость в них была 300-500 метров. / meteonovosti.ru /
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