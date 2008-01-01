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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 06:38 Среда, 17 октября

  Предстоящим днём в Московском регионе продолжится влияние блокирующего антициклона. В Московии будет сухо и очень тепло. Среднесуточная температура на 5-7 градусов превысит норму.

По сведениям Метеобюро Москвы и области сегодня 17 октября при переменной облачности и слабом ветре дневная температура воздуха поднимется до отметки 15..17 градусов в столице и до 12..17 - по области. Атмосферное давление повышенное, 756 мм рт. ст..

Для метеозависимых и людей, не реагирующих на изменения погодных факторов, это комфортные внешние условия, которые не являются для организма дополнительной нагрузкой и при которых реже развиваются метеозависимые обострения.

17 октября геомагнитный фон преимущественно спокойный. / meteonovosti.ru /
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Факт
6:00
местное
+7
Ср.
17 окт.
+15
Чт.
18 окт.
+15
Пт.
19 окт.
+17
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+34
Ахмадабад		 -21
Делянкир

некомфортное место: Тазовский
комфортное место: Гуна

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