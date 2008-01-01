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Новости погоды
Погода в Москве сегодня
ИА "Метеоновости" / 06:38 Среда, 17 октября
Предстоящим днём в Московском регионе продолжится влияние блокирующего антициклона. В Московии будет сухо и очень тепло. Среднесуточная температура на 5-7 градусов превысит норму.
По сведениям Метеобюро Москвы и области сегодня 17 октября при переменной облачности и слабом ветре дневная температура воздуха поднимется до отметки 15..17 градусов в столице и до 12..17 - по области. Атмосферное давление повышенное, 756 мм рт. ст..
Для метеозависимых и людей, не реагирующих на изменения погодных факторов, это комфортные внешние условия, которые не являются для организма дополнительной нагрузкой и при которых реже развиваются метеозависимые обострения.
17 октября геомагнитный фон преимущественно спокойный. / meteonovosti.ru /
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