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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:38 Среда, 17 октября



Предстоящим днём в Московском регионе продолжится влияние блокирующего антициклона. В Московии будет сухо и очень тепло. Среднесуточная температура на 5-7 градусов превысит норму.



По сведениям Метеобюро Москвы и области сегодня 17 октября при переменной облачности и слабом ветре дневная температура воздуха поднимется до отметки 15..17 градусов в столице и до 12..17 - по области. Атмосферное давление повышенное, 756 мм рт. ст..



Для метеозависимых и людей, не реагирующих на изменения погодных факторов, это комфортные внешние условия, которые не являются для организма дополнительной нагрузкой и при которых реже развиваются метеозависимые обострения.



17 октября геомагнитный фон преимущественно спокойный. / meteonovosti.ru /



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