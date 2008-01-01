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О погоде вечером в Москве и области



ИА "Метеоновости" / 15:31 Вторник, 16 октября



Погоду в Москве и области будет определять северная периферия антициклона. В регионе небольшая облачность без осадков. Температура воздуха в Москве 10..12 градусов, по области 8..13 Ветер западный, 3-8 м/с. Относительная влажность воздуха около 40%. / meteonovosti.ru /



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