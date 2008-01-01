Новости погоды
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 15:27 Вторник, 16 октября
В 15 часов в Москве солнечная погода без осадков Температура воздуха в административных округах: Центральном 18..19 градусов, Северном 17..19 градусов, Северо-восточном 18 градусов, Восточном 18 градусов, Юго-восточном 18..19 градусов, Южном 18..19 градусов, Юго-западном 18..19 градусов, Западном 17..18 градусов, Северо-западном 17..18 градусов.
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В Зеленограде ясно, температура воздуха 17..18 градусов, на территории Новой Москвы небольшая облачность без осадков, температура воздуха 17..19 градусов. / meteonovosti.ru /