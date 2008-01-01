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В Хабаровском крае хозяйничает циклон



ИА "Метеоновости" / 14:38 Вторник, 16 октября



Над Хабаровским краем установился малоподвижный циклон. Именно этот циклон и обеспечивает подвластные территории сильными дождями и порывистым ветром. 15 и ночью 16 октября количество осадков в отдельных южных районах Хабаровского края достигло 40 мм. Даже в летнее время это много, а в осенние месяцы такое количество осадков сопоставимо с месячной нормой.



17 октября циклонический вихрь отправится в направлении Сахалина. Хабаровский край останется в тыловой, холодной его части. На юге и в центральных районах края местами пройдут небольшие дожди, днем термометры покажут 6..11, при облачности 0..+5 градусов. В северных районах небольшие и умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, ветер по долинам рек и на побережье 13-18 м/с, температура воздуха в дневные часы +4..+9, при облачности 0..+5 градусов. / meteonovosti.ru /



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