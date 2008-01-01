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Грозовые дожди на Сахалине



ИА "Метеоновости" / 14:25 Вторник, 16 октября



Малоподвижный циклон, установившийся над Хабаровским краем, распространяет влияние и на Сахалин. Атмосферные фронты который день хозяйничают на острове. И всякий раз не обходится без дождей и ветра. 15 октября в центральных районах Сахалина прошли сильные дожди, выпало до 19 мм осадков, гремели грозы, ветер в порывах усиливался до 21 м/с. 17 октября центр циклона переместится из Хабаровского края на Сахалин. На острове ожидаются небольшие и умеренные дожди, ветер 9-14 м/с, на побережье порывы 13-18 м/с, температура воздуха в ночные часы -1..+4 градуса, днем +5..+10. / meteonovosti.ru /



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